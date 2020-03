Così la Polizia di Bari ha catturato gli evasi dal carcere di Foggia: uno era in carcere per omicidio, tre per rapina e droga

C'era anche un 33enne tarantino che stava scontando la pena relativa a un omicidio tra 4 fuggitivi evasi dal carcere di Foggia e arrestati ieri mattina dalle Volanti della Polizia nel quartiere Mungivacca di Bari, sulla Statale 100. Il gruppo era fuggito a seguito della rivolta scoppiata nella casa circondariale con il pretesto delle misure restrittive legate all'emergenza Coronavirus. Una ventina i fuggitivi arrestati complessivamente nel corso di altre operazioni.

Quattro di loro, invece erano scappati a bordo di una Volkswagen Tiguan: il gruppo è stato quindi rintracciato all'altezza del capoluogo pugliese, identificato e arrestato. In manette sono finiti un brindisino 22enne e tre tarantini di 26, 33 e 46 anni. Oltre al 33enne condannato per omicidio, gli altri erano detenuti per spaccio e sostanze stupefacenti. Tutti sono stati nuovamente assicurati alla giustizia e condotti in un carcere diverso da quelli interessati dai disordini.