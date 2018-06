Fuga di gas in via Fieramosca, vigili del fuoco in azione al Libertà: strada chiusa al traffico

Vigili del fuoco in azione, questa mattina, su via Ettore Fieramosca, nel cuore del quartiere Libertà a causa di una perdita di gas. L'area attorno alla palazzina interessata dalla segnalazione è stata resa inaccessibile, così come il tratto di strada circostante. Sul posto vi sono anche i tecnici dell'Amgas che in queste ore stanno cercando di individuare la perdita. Diverse le segnalazioni ai vigili del fuoco che sono poi intervenuti con due squadre operative.