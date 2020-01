Fuga di gas in uno stabile, paura in via Generale Dalla Chiesa: palazzina evacuata e strada chiusa al traffico

Momenti di apprensione questo pomeriggio in via Generale Dalla Chiesa, a causa di una fuga di gas che ha interessato uno stabile. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco e tecnici Amgas, che sono riusciti ad individuare e fermare la perdita: secondo quanto si è appreso, la perdita avrebbe interessato una intercapedine dell'edificio, risultata completamente satura di gas.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale, che hanno provveduto a chiudere al traffico un tratto della strada, mentre la palazzina è stata evacuata in via precauzionale. Al momento gli interventi si stanno concludendo: in particolare, si attende che il gas accumulato nell'ambiente interessato si disperda, per consentire alle persone di rientrare nello stabile.