Ancora fuochi d'artificio in strada a Carrassi, i residenti: "Non ne possiamo più"

Ancora fuochi d'artificio abusivi in strada a Carrassi. L'ultimo episodio, segnalato anche sulla bacheca Fb del sindaco Decaro, non è avvenuto però a tarda sera, ma intorno alle 19.

"Sindaco non ne possiamo più di questi fuochi d'artificio! Basta! Perché lei o chi di dovere non intervenite?", scrive una residente. I fuochi sono stati esplosi in via Giulio Petroni, bloccando per alcuni minuti il transito di auto sulla strada.

Nei giorni scorsi, BariToday ha raccolto la denuncia di altri residenti del quartiere, che hanno denunciato come gli episodi siano ormai all'ordine del giorno. Ma segnalazioni simili arrivano anche da altri quartieri della città, come Bari vecchia, Madonnella, Japigia, San Paolo, Libertà. Nei giorni scorsi, fuochi abusivi sono stati esplosi in pieno giorno anche nei pressi dell'Ufficio Anagrafe del Comune: sull'episodio indaga la polizia.