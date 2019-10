Fuochi d'artificio abusivi davanti all'Ufficio Anagrafe: sul posto arriva la polizia

Fuochi d'artificio esplosi in strada forse per festeggiare un matrimonio appena celebrato? Fatto sta che martedì mattina, nei pressi degli uffici dell'Anagrafe comunale, è dovuta intervenire la polizia. Gli agenti delle Volanti sono giunti sul posto dopo la segnalazione dell'esplosione non autorizzata di fuochi.

All'arrivo degli agenti, tuttavia, gli autori del gesto si erano già allontanati. Sono in corso indagini per cercare di risalire ai responsabili. La polizia ricorda che "l’accensione non autorizzata di fuochi pirotecnici, attività pericolosa che può arrecare danni a cose e persone, se effettuata in città, senza seguire opportune precauzioni, è penalmente sanzionata".

Intanto, proprio nella giornata di ieri, BariToday ha raccolto le lamentele dei residenti di Carrassi, esasperati per i continui episodi di fuochi d'artificio notturni. Un fenomeno diffuso anche in altre zone della città, dietro il quale non è escluso possa nascondersi un vero e proprio 'linguaggio' della criminalità.