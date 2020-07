Fuochi d'artificio esplosi a tutte le ore, scattano denunce e sequestri in città

Controlli in città nella giornata di ieri in seguito all'esplosione di fuochi d'artificio. Il primo intervento della polizia è avvenuto alle 12 in piazzale Fraccacreta, dopo la segnalazione relativa ai 'botti' sparati nelle vicinanze dell'ufficio anagrafe del Comune. Gli agenti hanno subito identificato 4 uomini, di cui uno immediatamente dichiarava di essere responsabile: è così scattata la denuncia e il materiale esplodente rinvenuto è stato sequestrato.

Contorlli anche in via Trevisani nella serata: intorno alle 23 i poliziotti della Squadra mobile hanno fermato due persone all'interno di un condominio, risultate con precedenti, per appurare l'eventuale responsabilità sull'accensione di altri fuochi d'artificio. Sono ancora in corsoattività investigative per identificare i responsabili.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Foto di repertorio