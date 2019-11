Botti illegali per festeggiare compleanni e bebè in arrivo, beccati in 5. Batteria sequestrata a San Pasquale: era già esplosa

I fuochi d'artificio illegali? Erano per festeggiare il 18esimo compleanno del parente o dell'amico, o per 'celebrare' l'arrivo di un bambino, di cui magari si era appena scoperto il sesso. Si sono giustificati così i cinque soggetti che, in quattro diverse circostanze, sono stati beccati (e denunciati) dai carabinieri a far esplodere fuochi pirici senza autorizzazioni.

I militari della Compagnia di Bari centro hanno intensificato i controlli in seguito alle numerose segnalazioni di esplosioni, in particolare nelle ore serali e notturne, provenienti dai residenti dei quartieri Carrassi, San Pasquale, Madonnella, Japigia, Libertà.

Per individuare i responsabili, i carabinieri hanno anche passato al setaccio i filmati dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati della città. Al momento -spiegano i militari - sembrano esclusi collegamenti con la criminalità organizzata, sebbene siano in corso ulteriori approfondimenti.

Sono in corso ulteriori indagini anche sul ritrovamento, avvenuto a San Pasquale, di una vera e propria 'Santa Barbara' di fuochi pirotecnici illegali già esplosi, posizionati sui terrazzi di libero accesso di un complesso condominiale del quartiere.