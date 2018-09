Fuochi pirotecnici trasportati abusivamente in un tir: conducente denunciato e multato dalla Stradale

Trasportava materiale pirotecnico irregolare nel camion che guidava, mentre era diretto dalla Campania verso un'azienda del Leccese: il conducente di un tir è stato quindi denunciato nonché multato di 7mila euro dopo i controlli effettuati dalla Polizia Stradale di Bari. All'interno del mezzo sono stati trovati fuochi d'artificio diversi da quelli indicati nel documento di trasporto. Nel carico (che eccedeva di 68 kg rispetto a quanto dichiarato), inoltre, vi erano 750 spolette d'innesco dei fuochi del tutto clandestine, non dichiarate e senza etichetta. Gli agenti hanno anche ravvisato ulteriori carenze rispetto alle normative vigenti: il mezzo non aveva neppure gli estintori "necessari" per la tipologia di trasporto. Il tir è stato quindi sottoposto a fermo amministrativo e il materiale sequestrato. Per il conducente del veicolo è scattata anche la decurtazione di 22 punti dalla patente di guida.