Turista per caso non ci sta e scrive a Decaro: "Mai più a Bari, difficilmente ci ritornerò"

"Sono in questa città da pochi giorni.. cammino in (Zona Libertà vicino tribunale dove sto alloggiando ) trovo una batteria di bombe carta sulle strisce pedonali.... forse esplose da ore..senza che nessuno le abbia rimosse o peggio che abbia impedito di farle scoppiare ...e potevano ancora essere un pericolo per chi vi passava sopra o toccandole per sbaglio": è lo sfogo di un turista in vacanza a Bari che ha scritto sulla bacheca Facebook del sindaco Antonio Decaro.

Durante una passeggiata, infatti, ha rinvenuto e fotografato, i resti di una batteria di fuochi d'artificio esplosi, sulle strisce pedonali: "Complimenti per la non sicurezza che date ai quartieri - è l'amaro commento del cittadino che aggiunge. Da turista per caso credo che difficilmente ritornerò a Bari".