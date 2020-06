Fuochi d'artificio di mezzanotte nel quartiere Umbertino, i residenti: "Scene da Far West"

Una batteria di fuochi d'artficio in tarda serata, a due passi dallle case del quartiere Umbertino: è l'ennesimo episodio di degrado segnalato dai residenti della zona, nella notte di San Giovanni, dove, anche in altre zone della città, da Carrassi a Bari Vecchia) sono stati esplose serie di botti.

Un episodio che non è andato giù agli abitanti dell'Umbertino, da tempo impegnati in una battagli contro il degrado e la 'mala movida': "Alla mezzanotte dal Giardino Colonna di Largo Adua - scrive Mauro Gargano, presidente del locale Comitato di residenti - una batteria di fuochi d'artificio mentre tutt'intorno vi erano assembramenti, motorini sui marciapiedi, auto in doppia fila e altro ancora. Cartolina dalla 'Bari Far West'. Ogni forma di illegalità va perseguita ma sembra non ci sia questa volontà" conclude amaramente il cittadino.