'Furbetti del cartellino' all'ospedale di Monopoli: da lunedì gli interrogatori in Procura

Si svolgeranno la prossima settimana, nelle giornate del 22 e del 23 di luglio, gli interrogatori di 33 indagati per l'inchiesta sui presunti casi di assenteismo nell'ospedale San Giacomo di Monopoli, nel Barese. Ieri il blitz dei Carabinieri aveva portato all'arresto di 13 persone, tra cui 7 primari di reparto, collocati ai domiciliari. Le indagini della Procura di Bari sono coordinate dal pm Chiara Giordano. Tra gli indagati, anche infermieri, amministrativi e operatori tecnici.

Le indagini della Procura di Bari

Secondo l'inchiesta, in 4 mesi, tra ottobre 2018 e gennaio 2019, avrebbero, a vario titolo, sottratto complessivamente 660 ore di servizio all'ospedale monopolitano, non marcando il cartellino o facendolo timbrare a colleghi o familiari compiacenti, per poi uscire dalla struttura, effettuare compere e commissioni o anche recarsi in una villa al mare.