Sulla statale 16 con il furgone rubato, tentano la fuga alla vista della polizia: due in manette

Intercettati dalla polizia di Cerignola mentre viaggiavano sulla statale 16, a bordo di un furgone Iveco Daily e di una Fiat Panda, a breve distanza l'uno dall'altro. Alla vista della Volante, uno dei due conducenti ha fatto un segnale con il braccio all'altro, per accelerare l'andatura.

Gli agenti, insospettiti dal gesto, hanno così intimato l'alt ai mezzi con segnalatori acustici e visivi, ma per tutta risposta i due conducenti hanno accelerato, creando anche pericolo per la circolazione a quell’ora molto intensa.

I poliziotti hanno chiesto ausilio ad una pattuglia della Guardia di Finanza presente in zona che ha provveduto a posizionarsi all’uscita San Samuele sulla SS16, cosicché i mezzi in fuga, giunti all’uscita in questione, sono stati costretti a proseguire dritto in direzione Foggia. A quel punto gli agenti hanno eseguito una manovra per bloccare la strada ai fuggitivi, superando entrambi i veicoli e parandosi davanti alla Panda, riuscendo così a fermare entrambi i conducenti.

Il Furgone Fiat Daily è risultato rubato a Rimini, mentre la Fiat Panda non è risultata a al momento provento di furto. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati, mentre i due soggetti fermati - Gerardo Tutino, 53 anni e Valentino Giordano di 30 anni, entrambi provenienti dalla provincia di Bari, sono stati condotti presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’A.G.