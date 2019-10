Ladri in casa nel cuore della notte (con i proprietari dentro): è allarme furti nel Barese

Ladri che entrano in casa anche nel cuore della notte, con i proprietari immersi nel sonno, pronti a ripulire l'abitazione. L'allarme per i furti in appartamento arriva dal Sud-Est Barese, dove l'intensificarsi degli episodi, in particolare tra Castellana e Monopoli, sta creando preoccupazione tra i cittadini. Per questo gli agenti del commissariato di Monopoli hanno intensificato i controlli, anche seguendo le segnalazioni postate sui social network dai residenti.

La maggiore presenza delle forze dell’ordine nel territorio interessato da questo fenomeno ha portato a monitorare i transiti di 'veicoli sospetti' e al rinvenimento di tre autovetture rubate, una 500L, e due Panda.

In particolare, due sere fa, intorno alle 22, in contrada Virbo a Monopoli, è stata intercettata una Panda rubata pochi minuti prima a Conversano, preceduta da un secondo veicolo, presumibilmente una Audi di colore scuro, sempre in uso ai banditi e già segnalata più volte. Dopo un iniziale tentativo di fuga, vista l’impossibilità di seminare la Volante, il ladro ha abbandonato l'auto in un viottolo della contrada, a centro strada in modo da bloccare i poliziotti, per poi salire precipitosamente sul veicolo dei complici che lo precedeva. Con ogni probabilità, per gli investigatori, si trattava di una delle bande pronte a colpire negli appartamenti.