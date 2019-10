Furti in abitazioni isolate, pregiudicato beccato dalla polizia: in auto attrezzi agricoli rubati

La sua auto, una Lancia Ypsilon, era stata più volte segnalata nelle contrade di Monopoli come 'sospetta'. Fino a quando, in seguito all'ennesima segnalazione, i poliziotti sono riuscita a bloccarla: a bordo un pregiudicato 60enne barese, già noto per furti commessi 'in solitaria', in abitazioni isolate.

Al momento del controllo l'uomo è stato trovato in possesso di attrezzi agricoli rubati, ma nell’occasione data la sua reiterata commissione di reati, gli è stato notificato il provvedimento del Questore di Bari di divieto di ritorno, nonché 2 avvisi di garanzia per furti commessi a Locorotondo e nelle vicinanze di Bari. La merce rinvenuta in suo possesso è stata sequestrata ed è stato nuovamente denunciato all’Autorità Giudiziaria.