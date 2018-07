Furti in appartamento, blitz della polizia al quartiere Libertà: recuperata cassaforte e refurtiva per centomila euro

All'arrivo della polizia, hanno cercato di sbarazzarsi della parte più 'ingombrante' del bottino - una cassaforte ancora chiusa - lanciandola da un balcone. Il tentativo però è stato vano, e nel corso del blitz nell'abitazione in via Bavaro, al quartiere Libertà, gli agenti della Squadra Mobile hanno recuperato anche altri oggetti, presumibilmente rubati, per un valore complessivo di 100mila euro.

Due denunce per ricettazione

I due occupanti dell’appartamento - Stanimir Simeonov di 30 anni , cittadino bulgaro, e Nika Abesazde di 40 anni, cittadino georgiano, entrambi con precedenti specifici, sono stati denunciati per ricettazione.

La refurtiva recuperata: le immagini online per il riconoscimento

Gli accertamenti successivi hanno consentito di verificare che la cassaforte era stata smurata la notte precedente in un appartamento di Francavilla Fontana (Brindisi), i cui proprietari si erano allontanati per il weekend. Nel corso della perquisizione è stato inoltre rinvenuto un telefonino risultato provento di furto in appartamento consumato a Bari alcune settimane prima, nonché oggetti preziosi, orologi, penne da collezione e denaro contante, per un valore complessivo di oltre centomila euro, sulla cui provenienza sono in corso ulteriori accertamenti. Le immagini della refurtiva saranno pubblicate sul sito Web della Polizia per facilitare il riconoscimento e la restituzione ai legittimi proprietari.

