Furti nelle aree di servizio durante la trasferta: denunciati nove tifosi del Bitonto

Avrebbero messo a segno numerosi furti nelle aree di servizio sull'autostrada Bari-Napoli, mentre si recavano a Nola per seguire il trasferta la propria squadra di calcio, il Bitonto.

Identificati dalla polizia, nove bitontini - tra cui due minorenni - sono stati denunciati. Le indagini sono stati condotti dalla sottosezione di polizia stradale di Trani, con il coordinamento della squadra di polizia giudiziaruia del compartimento di polizia stradale di Bari.

Razzie nelle stazioni di servizio durante la trasferta

Gli episodi contestati risalgono allo scorso 4 novembre. Il gruppo, spostandosi abordo di un Renault Traffic, preso in noleggio a Bitonto, arrivati in diverse stazioni di servizio avrebbero fatto razzia di merci varie - alimenti, dolciumi, peluches - dileguandosi senza pagare. A rendere possibile l'identificazione dei nove hanno contribuito le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza posizionate all'interno delle strutture. Per tutti e nove i soggetti è scattato anche il Daspo, emesso dal Questore di Bari.