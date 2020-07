Furti di armi e munizioni nei Municipi di Puglia e Basilicata: i nomi degli arrestati

E' partita da Matera l'indagine che ha portato oggi all'esecuzione di cinque misure di custodia cautelare tra Bari e provincia (una sesta persona è ricercata).

I provvedimenti sono stati eseguiti in particolare tra i quartieri baresi di Ceglie e Loseto e i Comuni di Adelfia e Casamassima: il reato è contestato è quello di associazione per delinquere finalizzata al furto aggravato, alla ricettazione ed al riciclaggio. In particolare, i soggetti coinvolti sono accusati di aver fatto parte di una banda dedita ai furti, che - secondo gli investigatori - avrebbe messo a segno diversi colpi anche in sedi di Municipi tra Puglia e Basilicata, asportando pistole e munizioni in dotazione alla Polizia locale ma anche carte d'identità in bianco e denaro contante.

I destinatari del provvedimento sono:

- Sisto Nicolantonio, 35 anni, residente ad Adelfia: ordinanza in carcere;

- Iaffaldano Raffaele, 53 anni, residente a Bari nel quartiere Ceglie del Campo (attualmente ristretto in carcere per altra causa): ordinanza in carcere;

- Pellegrino Francesco, 38 anni, residente nel quartiere Loseto (attualmente ristretto in carcere per altra causa): ordinanza ai domiciliari;

- Montrone Angelo, 56 anni, residente a Casamassima: ordinanza ai domiciliari;

- Pellegrino Maria, 32 anni, residente ad Adelfia (BA): obbligo di dimora.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono ancora in corso le ricerche di un sesto soggetto resosi irreperibile e destinatario di OCC in carcere.