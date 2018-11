In auto con il 'kit' dello scassinatore, pc e pezzi di carrozzeria: arrestato 33enne

Bloccato in auto con arnesi da scasso, pezzi di vetture e pc e telefoni cellulari. Sorpreso dalla polizia in via Alpini d'Italia, in manette è finito un pregiudicato di 33 anni.

L'uomo è stato fermato sabato per un controllo dai poliziotti dell’UPGSP della Questura di Bari mentre era alla guida della sua Smart.

Tra gli oggetti ritrovati all’interno dell’auto, sono stati rinvenuti anche pezzi di carrozzeria di altra Smart parcheggiata a pochi metri di distanza.

Il 33enne è stato arrestato mentre il veicolo e gli oggetti custoditi al suo interno sono stati sottoposti a sequestro.