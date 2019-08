Appostati tra le auto in sosta con gli attrezzi da scasso: bloccati due baresi in trasferta

Si aggiravano con fare sospetto tra le auto parcheggiate nei pressi di alcuni lidi balneari, a Marina di Chieuti, nel Foggiano. Sorpresi dai carabinieri del luogo, i due, due pregiudicati baresi, sono stati trovati in possesso di uno "spadino", e cioè un manico metallico, opportunamente piegato, le cui estremità ricurve sono utili all’apertura degli sportelli delle autovetture.

Lo strumento è stato sequestrato, mentre per i due, oltre alla denuncia a piede libero per possesso ingiustificato di grimaldelli, è scattato l'allontanamento dal Comune di Chieuti con foglio di via e divieto di ritorno.