Auto rubate a Bari trovate a Cerignola: beccato, il ladro prima scappa ma poi ammette: "Sono stato io"

Ieri notte gli agenti della volante, su segnalazione della sala operativa, si sono recati in un tratturo della strada che da Cerignola conduce a Canosa di Puglia, dove era stata segnalata la presenza di un’autovettura rubata a Bari la precedente serata.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato che da una Fiat Uno fuggivano due persone, riuscendo a riconoscerne soltanto una, per A.D. cl.1993, pregiudicato cerignolano, figlio della proprietaria dell'auto, senza riuscire a bloccarlo.

Sul posto, oltre all’autovettura segnalata, una Range Rover Evoque, è stata trovata anche un’altra autovettura rubata, sempre la stessa sera a Bari, una Renault Megane.

A.D., attivamente ricercato, si è presentato in commissariato nella tarda mattinata, ammettendo formalmente la sua responsabilità in merito al furto delle autovetture, avvalorata da riscontri oggettivi risultanti dall’attività investigativa posta in essere.

Pertanto, A.D. veniva denunciato in stato di libertà per furto aggravato delle predette autovetture.