Con gli attrezzi da scasso nel parcheggio di Pane e Pomodoro: in due bloccati dalla polizia

Si aggiravano tra le auto in sosta all'interno del parcheggio non custodito di Pane e Pomodoro, nell'area adiacente al Park&Ride. La loro presenza 'sospetta' non è sfuggita ad un cittadino, che ha deciso di allertare la polizia.

Intervenute sul posto, le pattuglie della Squadra Mobile, con l’ausilio delle Volanti, impegnate in continui servizi di prevenzione e repressione di furti e rapine in particolare sul litorale, hanno sorpreso i due soggetti a bordo di una Ford Fiesta. Alla vista dei poliziotti, giunti sul posto, i due hanno cercato di fare un'improvvisa manovra per dileguarsi, ma sono stati bloccati e perquisiti.

Sono così saltati fuori alcuni arnesi da scasso e una fotocamera - che sarà oggetto di ulteriori accertamenti tecnici - nascosti in un asciugamano. I due, baresi di 57 e 53 anni, entrambi con precedenti di polizia, sono stati deferiti in stato di libertà per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso in concorso.

