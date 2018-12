Furti di auto per rifornire il mercato illegale dei ricambi: due arresti

Auto rubate "su commissione", per venire incontro alle richieste del mercato illegale dei pezzi di ricambio, e nascoste negli uliveti, in attesa di essere smontate.

In manette, con l'accusa di furto aggravato in concorso sono finiti due giovani di 25 e 26 anni, entrambi pregiudicati e residenti a Bitonto. Le indagini, partite da Matera e condotte dai carabinieri, hanno preso avvio da una serie di furti di auto commessi a partire dallo scorso mese di aprile in Basilicata e in Puglia.

In particolare i due, a partire da aprile avrebbero rubato, secondo l'accusa, almeno 14 auto di varia cilindrata a Matera e in almeno sei comuni pugliesi (Altamura, Binetto, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Mola di Bari e Giovinazzo).

Dieci auto, nascoste in zone di campagna, sono state recuperate dai Carabinieri e restituite ai proprietari. I due arrestati sono stati trovati in possesso di dispositivi che inibiscono i segnali degli antifurti satellitari e di una centralina decodificata per mettere in moto le auto dotate di tale tipo di apparecchiatura.