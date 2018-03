Furti di auto e targhe contraffatte: recuperate vetture rubate, due persone in manette

Polizia in azione contro furti di auto e motocicli. Nei giorni scorsi, nell'ambito dell'operazione 'Safety Car 2', gli agenti hanno messo in atto una serie di controlli straordinari, anche con l'ausilio del sistema 'Mercurio', una piattaforma tecnologica della Polizia di Stato utilizzata per la videosorveglianza in mobilità e per il servizio di lettura automatica delle targhe (ANPR).

9618 i veicoli complessivamente controllati. L'attività ha permesso di contestare 140 contravvenzioni al Codice della Strada, rinvenire 2 veicoli oggetto di furto, sequestrare 16 veicoli, identificare e controllare 1544 persone, tra italiani e stranieri, nonché procedere all’arresto di 2 persone e alla denuncia di altre 6 per reati connessi all’uso di targhe false e alla circolazione di auto rubate.