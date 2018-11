Detersivi rubati nei centri commerciali e rivenduti in nero: tre denunce

Sono stati denunciati con l'accusa di furto continuato ed aggravato in concorso tre cittadini rumeni. Stando alle indagini condotte dalla squadra di polizia giudiziaria della Polstrada Puglia, in collaborazione con i colleghi di Taranto e di Gioia del Colle, i tre sarebbero i responsabili di diversi furti di detersivi avvenuti in centri comerciali di Gioia del Colle lo scorso 3 ottobre.

La merce - composta prevalentemente da prodotti per l'igiene personale e la pulizia della casa - veniva custodita in casa dai tre per essere rivenduta a prezzi concorrenziali a privati cittadini.

I prodotti, del valore di circa 900 euro, sono stati sequestrati e saranno restituiti ai legittimi proprietari.