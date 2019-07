Furti di rame e rottamazione di 'oro rosso', al setaccio numerosi di depositi del Barese

La Polizia Ferroviaria ha intensificato i controlli lungo linee ferroviarie e strade del Barese nei depositi di rottamazione di metalli. L'operazione 'oro rosso' ha visto al setaccio 20 strutture situate in Puglia ma anche in Basilicata e Molise. Complessivamente sono stati effettuati approfondimenti nei confronti di 130 persone. Nessuna anomalia è stata rilevata. La Polizia Ferroviaria sottolinea che "il fenomeno dei furti di rame e materiali ferrosi" che "colpisce imprese del settore trasporti ma anche quelle dell’energia e delle telecomunicazioni, oltre a creare un danno rilevante alle predette aziende, provocano spes l’interruzione dei pubblici servizi come quello dei treni".