Condannato per furti ed estorsioni e ricercato: arrestato affiliato del clan georgiano Kutaisi

Condannato in via definitiva a due anni e sei mesi di carcere, da settimane era latitante. Nei giorni scorsi è stato rintracciato e arrestato a Bari dagli investigatori della Squadra Mobile.

L'uomo, il 30enne Irakli Kacharava, è considerato un soggetto 'emergente' nell’ambito della comunità criminale georgiana del capoluogo, ritenuto coinvolto in attività di raccolta fondi e maneggio dei proventi delle attività illecite del noto clan Kutaisi, tra cui anche i furti in appartamento.

In particolare, la condanna in questione è relativa ad un'indagine del 2012, in cui il 30enne era indagato proprio per aver preso parte ad un’associazione a delinquere finalizzata ai furti ed alle estorsioni ed era stato già destinatario, insieme ad altri 14 connazionali, operanti a vario titolo nel gruppo criminale, di una misura cautelare in carcere.