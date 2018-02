Prima la visita al parente in carcere, poi i furti al supermercato: fermati tre baresi in trasferta

Arrivavano a Lecce da Bari ogni giovedì, per far visita al parente in carcere. Poi però si dedicavano allo 'shopping' nei supermercati nella zona. Qualche acquisto di poco conto per non destare sospetti, mentre il vero obiettivo della 'spesa' - in prevalenza formaggi - non passava dalle casse.

I tre - un uomo e una donna sulla quarantina e un ragazzo di 16 anni - sono stati beccati dai poliziotti in un discount di viale Aldo Moro, a Lecce. Sorpresi in flagranza - le fasi del furto sono state riprese anche dalle telecamere - i due adulti sono stati arrestati, mentre il ragazzo è stato denunciato a piede libero e riaffidato alla nonna.

Secondo gli investigatori i tre sarebbero i responsabili anche di altri episodi simili avvenuti in altri supermercati del capoluogo salentino. I formaggi sottratti venivano caricati in auto e trasportati a Bari, probabilmente per essere rivenduti su mercati paralleli. Un affare che potrebbe aver fruttato incassi di una certa entità. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, i due adulti sarebbero stati gli artefici principali dei furti, mentre il 16enne avrebbe avuto invece il compito di recuperare i formaggi all’esterno caricandoli in auto. Le indagini quindi proseguono, per accertare l'eventuale responsabilità di tre in relazione ad altri episodi.

