Furti in abitazione tra Bari e la Bat: presa banda specializzata, 12 in manette

Avrebbero fatto parte di un'associazione per delinquere dedita ai furti in abitazione. Dodici persone sono state arrestate questa mattina nell'ambito di un'operazione condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Bari: su disposizione del gip del Tribunale di Trani, nove sono finite in carcere, altre tre agli arresti domiciliari. Eseguiti anche due obblighi di dimora.

Le indagini, partite da Trani, hanno permesso di far luce su una serie di colpi attribuiti alla banda, composta anche da baresi. Il gruppo si sarebbe mosso tra Bari città, il Nord barese e la Bat, mettendo a segno diversi furti in appartamento. L’operazione, ancora in corso, ha visto la mobilitazione di circa 80 Carabinieri del Comando Provinciale di Bari coadiuvati dal Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno ed il supporto aereo del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari.

*Seguono aggiornamenti