Specializzati in furti nelle aree di servizio: depredavano auto in sosta, pizzicati dalla Polstrada

Si erano appena introdotti nell'auto di alcuni turisti canadesi, che avevano parcheggiato nell'area di servizio in autostrada per una sosta al bar. Dopo aver arraffato gli effetti personali lasciati nel veicolo si preparavano a fuggire, ma sono stati sorpresi e bloccati dagli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Bari Sud.

E' accaduto nell'area di servizio 'Dolmen Est', sull'autostrada A14 Bari-Canosa. I poliziotti, in seguito alle numerose segnalazioni pervenute hanno intensificato i controlli in particolare nelle stazioni di rifornimento risultate più bersagliate. Così hanno scoperto i due uomini, entrambi cittadini georgiani, un 38enne già noto alle forze di polizia per reati simili e un 45enne incensurato.

Fermati dagli agenti, i due uomini venivano tratti in arresto in flagranza per furto aggravato in concorso e reclusi presso la Casa Circondariale di Trani, in attesa del giudizio per direttissima.