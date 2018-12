Armati di busta schermata, rubano vestiti in due negozi del centro: presi

Una busta di cartone foderata internamente da fogli di carta di alluminio avvolti da nastro adesivo, con un piccolo circuito elettrico con dei magneti, utilizzata per eludere i sistemi antitaccheggio: così 'armati' facevano shopping per i negozi del centro, naturalmente senza pagare.

I due ladri, però, sono stati beccati dai carabinieri, che li hanno arrestati per concorso in furto aggravato. In manette sono finiti due cittadini georgiani di 38 e 28 anni.

Ad attirare l’attenzione dei militari sono stati gli atteggiamenti sospetti dei due malviventi georgiani, i quali, entravano ed uscivano di continuo in diversi negozi.

I due sono stati dunque seguiti a debita distanza dai Carabinieri, i quali hanno potuto notare che, dopo aver rovistato tra la merce esposta in una vetrina, uno dei due ha prelevato un articolo di biancheria e subito dopo lo ha passato al complice che ha provveduto a nasconderlo in una busta di cartone. Dopo aver asportato il capo di abbigliamento, i due si sono affrettati ad allontanarsi dal negozio, senza aver pagato e dopo aver passato indenni la barriera antitaccheggio presente all’uscita. Dopo pochi minuti, analogo escamotage è stato adottato in un secondo negozio, dove, approfittando del fatto che era presente solo una commessa, i due malfattori si sono impossessati indebitamente di alcuni giubbotti per bambini.

Ma questa volta ad aspettarli all’esterno vi erano i Carabinieri che hanno provveduto immediatamente a bloccarli, trovandoli in possesso della merce asportata che è stata restituita ai commercianti, mentre la busta schermata è stata sequestrata. I due sono stati poi condotti in carcere.