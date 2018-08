Furti nel Materano, arrestato giovane di Palo del Colle

Sarebbe il responsabile, insieme ad altri due giovanissimi complici, di una serie di furti e danneggiamenti avvenuti nei mesi scorsi a Montalbano Jonico, in provincia di Matera. Con questa accusa i carabinieri hanno posto agli arresti domiciliari un 22enne di Palo del Colle, insieme ad un 19enne di Grassano (Matera). I due avrebbero agito con la complicità di un minorenne, che aveva la disponibilità di un casolare dove venivano nascosti la refurtiva e alcuni attrezzi utili per rubare. In uno degli episodi contestati, i giovani per rubare in un circolo avrebbero bloccato la porta di casa del titolare, per impedirne l'intervento.