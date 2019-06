Furti di ferro e rame in aziende della provincia di Pescara: sgominata banda, arrestato 28enne di Putignano

C'è anche un 28enne di Putignano tra le persone arrestate oggi in un'operazione condotta dai carabinieri di Popoli (Pescara).

Come riporta IlPescara, nel mirino degli investigatori una presunta banda dedita i furti di materiale ferroso e rame in aziende e cantieri nelle province di Pescara e L'Aquila. Refurtiva che poi veniva portata in un capannone di Montesilvano, per essere successivamente smistata. Almeno dieci i colpi contestati al gruppo, per un valore complessivo di oltre 10mila euro.

Con la collaborazione dei militari di Gioia del Colle, i carabinieri hanno posto ai domiciliari, a Putignano, il 28enne Francesco Marzano, accusato di far parte della banda.