Infilavano liquori e cibi in giubbotti schermati: furti nei supermercati, arrestati in tre

Tre giovani di origini georgiane, tra i 25 e i 30 anni, sono stati arrestati dalla Polizia a Monopoli poiché ritenuti responsabili di alcuni furti in almeno tre supermercati cittadini. I dipendenti dell'ultimo negozio preso di mira, insospettiti dall'atteggiamento dei giovani, ad allertare gli agenti.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno bloccato due componenti del gruppo: grazie a giacche dotate di una particolare schermatura che consentiva di eludere l' 'anti-taccheggio', erano riusciti a porare via merce, in particolare liquori, per un valore di 350 euro. I prodotti erano stati nascosti in un'auto all'esterno, dove c'era un 'palo' ad attendere i due. Gli agenti, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccarlo. Nel veicolo sono stati rinvenuti altri giacconi presumibilmente utilizzati dai tre per cambiarsi dopo aver messo a segno i furti e non farsi riconoscere in caso di controllo da parte delle Forze dell’Ordine.

I tre sono stati arrestati per il reato di furto aggravato in concorso; due di loro sono anche risultate non in regola con le norme che disciplinano il soggiorno di cittadini extracomunitari sul territorio nazionale.