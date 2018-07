Furto in pieno centro: ruba abbigliamento in un negozio di via Sparano, preso

Si è impossessato di alcuni capi di abbigliamento in un negozio in pieno centro, in via Sparano, per poi darsi alla fuga i piedi. I suoi movimenti, però, non sono sfuggiti al titolare del negozio, e ad alcuni passanti, che hanno lanciato l'allarme allertando alcuni agenti della polizia locale.

L'uomo, così, è stato inseguito e bloccato mentre si trovava in prossimità dell'incrocio tra via Principe Amedeo e via De Rossi. Si tratta di un giovane cittadino georgiano: condotto presso il comando della Polizia municipale, l'uomo è stato denunciato con l'accusa di furto aggravato. Recuperato il bottino del furto, quattro polo del valore di circa 250 euro. La merce rubata è stata riconosciuta dal proprietario dell'attività a cui è stata restituita. Dell'accaduto è stata informata l'A.G. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari.