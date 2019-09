Rubano abiti nei negozi del Parco commerciale di Casamassima: in manette ladri 'in trasferta'

Approfittando della ressa, hanno provato a portare via alcuni vestiti da due negozi del Parco commerciale Auchan di Casamassima. Sono così finiti in manette per furto aggravato in concorso nella scorsa serata, una 19enne ed un 23enne di Ceglie Messapica, nel Brindisino. I loro movimenti hanno insospettito il personale della vigilanza che ha avvertito i Carabinieri della locale Stazione. I militari hanno poi rintracciato e perquisito i due, trovati così in possesso dei capi d'abbigliamento.

La perquisizione si è poi estesa alla loro auto, all'interno della quale è stata rinvenuta altra refurtiva. I capi di abbigliamento, del valore complessivo di circa 500 euro, sono stati restituiti ai legittimi proprietari, mentre i due sono al momento ai domiciliari nelle loro abitazioni, in attesa di giudizio.