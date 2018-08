Ferragosto 'in trasferta' per svaligiare appartamenti: arrestato 20enne

In trasferta da Altamura al Materano per mettere a segno un furto in appartamento. Il 'colpo' di Ferragosto, però, non è riuscito a due giovani - un 20enne e un minorenne - bloccati dai carabinieri.

Una segnalazione arrivata al 112 di primo mattino ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri tra le case di vacanze in zona lido di Policoro. I due sono stati così sorpresi mentre si impossessavano di un televisore all'interno di un'abitazione. Dai successivi accertamenti i carabinieri hanno inoltre accertato che poco prima i due avevano tentato un altro furto in una vicina abitazione, ma, sorpresi dai proprietari, si erano dati alla fuga.

Il 20enne, incensurato, è stato arrestato e posto ai domiciliari, mentre il minorenne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i Minorenni di Potenza.