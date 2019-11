Forza il portone dell'appartamento e fugge con gioielli, denaro e un televisore: arrestato 41enne

Finisce in carcere un 41enne barese, ritenuto responsabile di furto aggravato in abitazione ad Acquaviva. A incastrare l'uomo, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Bari, sono state le immagini di videosorveglianza della zona, recuperate dai carabinieri dopo la denuncia del proprietario dell'abitazione derubata. In quell'occasione, il 23 maggio, erano stati trafugati oltre a denaro e monili in oro, anche un televisore di 50 pollici.

Dai filmati visionati dai carabinieri della Stazione di Acquaviva, si è potuto vedere come l'uomo era arrivato nei pressi dell’abitazione a bordo di un’autovettura condotta da un complice, rimasto poi all’interno del veicolo a fare da 'palo'. Le immagini ritraggono il 41enne mentre, dopo aver forzato con un piede di porco il portone, si introduce nell’appartamento, per poi uscire dopo alcuni minuti portando sotto il braccio un grosso televisore.

Le indagini hanno permesso di constatare che il veicolo con il quale il 41enne ha raggiunto l'abitazione ero lo stesso che aveva utilizzato nel 2013 in Cutrofiano, in Salento, quando venne arrestato sempre per un furto in appartamento.

I militari, dopo essere riusciti ad estrapolare un’immagine nitida del volto del malfattore, hanno iniziato minuziose analisi e comparazioni tra le fattezze dell’individuo da identificare e le foto di numerosi soggetti censiti nella Banca Dati delle Forze di Polizia. La svolta c’è stata quando la comparazione ha portato inconfutabilmente all’identificazione dell’indagato, peraltro risultato gravato da precedenti specifici. Le accuse nei suoi confronti, suffragate anche da altri validi elementi probatori, sono state così condiviso dal GIP del Tribunale di Bari che, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha disposto l’arresto del 41enne, l’applicando la misura cautelare in carcere. Continuano le ricerche dei complici dell'uomo.