Sventato furto in casa a Bitonto: arrestato un topo d'appartamento 27enne in centro

È stato sorpreso in flagranza di reato mentre tentava di infilarsi in un appartamento a Bitonto, un pregiudicato 27enne, finito agli arresti nella serata di ieri. A notarlo alcuni cittadini, che avevano subito allertato le Forze dell'Ordine: l'uomo si era arrampicato dalla tubazione del gas e stava entrando in una delle abitazioni del centro.

Subito è stata cinturata la zona dalle pattuglie di polizia, che hanno bloccato l'uomo in fuga: era uscito dalla finestra di un appartamento al terzo piano e poi si era nascosto - senza successo - tra le siepi. Gli agenti hanno poi recuperato la scarna refurtiva: argenteria infilata in alcune federe (utilizzate come sacchi), subito restituita ai proprietari.

Il 27enne è stato quindi portato in Caserma per l'identificazione e messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria in seguito all'arresto.