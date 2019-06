Si introducono nell'appartamento per rubare, ma vengono scoperti: arrestati due baresi 'in trasferta'

Finiscono in manette per furto aggravato in concorso, due pregiudicati baresi di 49 e 43 anni. Sono stati fermati ieri mattina in uno stabile di via Leonardo Da Vinci, a Barletta, dopo l'intervento dei carabinieri della Compagnia del comune nella Bat, allertati da un residente.

Entrati nel condominio, gli agenti hanno notato i due che scendevano velocemente dalle scale. Una volta fermati e perquisiti, addosso gli sono stati trovati 600 euro in contanti e due telefoni cellulari. Poco dopo è stato reso noto che in un appartamento era al quarto piano era avvenuto un furto. Si trattava di un’abitazione appartenente ad un’anziana signora, al momento assente, alla quale era stata sottratta la pensione prelevata pochi giorni prima, custodita all’interno di un armadio. Pensione di 600 euro, la stessa somma posseduta dai due pregiudicati.

Nel successivo sopralluogo i militari hanno anche constatato che i malfattori avevano messo a soqquadro solo una parte dei suppellettili, poiché disturbati da qualcuno. In strada è stata poi trovata l’autovettura usata dai due baresi, con all’interno piccoli cacciavite che venivano sequestrati. I due sono stati portati in carcere a Trani, in attesa di giudizio, mentre proseguono le indagini dei militari per accertare eventuali loro responsabilità su altri analoghi furti commessi in zona.