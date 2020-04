Ladri di api nel Barese: decine di arnie rubate e nascoste in campagna, il 'bottino' da 20mila euro ritrovato dai carabinieri

Pattugliavano il territorio nella sera di Pasquetta, per assicurare il rispetto delle restrizioni anticontagio e scongiurare eventuali 'scampagnate' con relativi assembramenti. Ma i carabinieri della stazione di Andria, di passaggio in contrada Pozzacchera della frazione Montegrosso, si sono trovati invece di fronte ad un'altra scoperta: ben 38 arnie, adagiate su un appezzamento di terreno, risultate rubate a Ruvo di Puglia il 5 aprile scorso. Le cassette, considerato il particolare contenuto del valore di oltre 20.000 euro, venivano piantonate per tutta la notte per poi essere restituite la mattinata successiva al legittimo proprietario.

