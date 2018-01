Ventenne aggredisce poliziotto durante controlli su un'auto rubata: arresto al San Paolo

La Polizia ha arrestato, nel quartiere San Paolo di Bari, un 20enne, accusato di resistenza, violenza e minacce gravi a Pubblico Ufficiale, in concorso con un 49enne denunciato in stato di libertà. Denunciati, invece, per ricettazione, due giovani di 22 e 25 anni: gli agenti sono intervenuti in via Don Carlo Gnocchi dove era stata notata la presenza di una vettura Audi Q7 rubata poco prima in via Zippitelli. A poiliziotti era giunta una segnalazione si specificava che la vettura era preceduta da una Peugeot 206 che fungeva da 'apripista'.

All'arrivo dei poliziottti, il 22enne e il 25enne avrebbero tentato di fuggire ma sono stati bloccati e perquisiti: uno di loro aveva con sé le chiavi proprio di una Peugeot, parcheggiata lì vicino, all'interno della quale erano custoditi documenti di circolazione dell'Audi Q7 rubata, oltre a un borsello con mazzi chi chiavi di abitazioni ed auto, assieme a un martelletto rosso utilizzabile per infrangere superfici vetrate. i due giovani sono stati quindi denunciati per ricettazione. Mentre gli agenti procedevano con l'identificazione, un 20enne e un 48enne hanno tentato di ostacolare l'attività di accertamento: in particolare, il primo si sarebbe scagliato contro un agente colpendolo con calci e pugni, minacciandolo. Il 20enne è stato quindi posto ai domiciliari mentre per il 48enne è scattata la denuncia.