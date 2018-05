Sorpresi a rubare l'auto di un anziano: arrestati proprietario di concessionaria e suo cugino

I Carabinieri hanno arrestato a Casamassima due cugini pregiudicati, sorpresi nelle campagne della cittadina barese mentre cercavano di rubare un'auto di un 70enne del posto: i militari, durante un servizio notturno, hanno notato una Mazda che spingeva una Fiat Punto, fermandosi di lì a poco. I due giovani erano intenti a maneggiare nel vano motore dell'utilitaria quando sono stati avvicinati dai Carabinieri per un controllo: i malviventi hanno così tentato una veloce fuga, terminata immediatamente.

Uno degli arrestati è un proprietario di concessionaria

All'interno della Punto, sul sedile anteriore, vi erano un cacciavite e due chiavi meccaniche, con cui i malviventi avevano in precedenza forzato il cilindretto di accensione, nonché una centralina codificata (di solito utilizzata per avviare il mezzo rubato). Il veicolo è stato quindi restituito al legittimo particolare. Uno degli arrestati è proprietario di una concessionaria d'auto usate: i militari sospettano che possa avere avuto, in passato, l'abitudine di utilizzare auto rubate da rivendere successivamente.