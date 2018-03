Beccati mentre tentano furto di un'auto al Libertà: due in manette

Armati di cesoie da elettricista, si preparavano a compiere il furto di un'auto in corso Mazzini. Sorpresi dagli agenti delle Volanti, sono finiti in manette due 22enni, uno pregiudicato ed uno incensurato, ritenuti responsabili di tentato furto in concorso.

Nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, al quartiere Libertà lungo corso Mazzini, i poliziotti della Squadra Volante hanno notato i due giovani che si aggiravano con fare sospetto nei pressi di un’auto Fiat Punto parcheggiata sulla pubblica via; poco dopo, i due hanno iniziato ad armeggiare sulla stessa. Prontamente bloccati, sono stati sottoposti a perquisizione nell’ambito della quale, uno dei due, è stato trovato in possesso di alcune cesoie da elettricista, solitamente utilizzate per lo scasso delle autovetture. Dopo le formalità di rito, entrambi sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.