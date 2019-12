Rubano l'auto a due ragazze in carrozzina, l'appello di Antonia sui social: "Aiutateci a ritrovarla".

"Ci hanno rubato l'unico mezzo a disposizione della famiglia, quello che permetteva a me e mia sorella, entrambe in carrozzina, di spostarci, di andare in ospedale o un pò in giro. Insomma di vivere...." con questo appello su Facebook, Antonia, una ragazza di Altamura, costretta come sua sorella a muoversi con una sedia a rotelle, ha denunciato il furto della vettura con cui potevano effettuare spostamenti quotidiani. L'episodio si è verificato nella città murgiana.

"Provo compassione per queste persone - scrive ancora Antonia - che, pur trovandosi chiaramente di fronte ad un'auto omologata per 2 disabili, hanno perseverato nel loro intento criminoso. Mi rivolgo a voi amici di Facebook affinché, ove le aveste, possiate segnalare a me o alle autorità eventuali informazioni relative a questa auto: Fiat Doblo bianca targata FL043SC. Vi prego anche di condividere, grazie di cuore" conlclude la giovane.