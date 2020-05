Tenta il furto dell'auto parcheggiata in strada, ma arriva la polizia: bloccato barese in trasferta

Insieme ad un complice, ha tentato il furto di un'auto parcheggiata in strada. Ma proprio mentre i due si trovavano a bordo della vettura, una Fiat Panda, sono arrivati i poliziotti: così un 40enne della provincia di Bari è stato bloccato in trasferta, a Foggia. Il complice invece è riuscito a fuggire.

Alla vista degli agenti, i due hanno tentato alla fuga, lasciando cadere un’asta metallica a terra. L'uomo seduto al lato guida dell’auto, il 40enne appunto, è stato bloccato. Nel suo zaino i poliziotti hanno anche rinvenuto e sequestrato elettroutensili nuovi di cui non sapeva spiegare la provenienza.

Da un controllo più approfondito, la Fiat Panda si presentava con la portiera forzata ed una componente elettrica divelta. Contattato il proprietario egli riferiva di aver lasciato l’auto parcheggiata senza i danni rilevati. Il fermato è stato condotto negli Uffici della Questura e dopo denunciato per i reati di tentato furto aggravato in concorso, ricettazione e possesso di arnesi atti allo scasso. Sono in corso indagini per risalire all’identità del complice.



(foto di repertorio)