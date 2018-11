Tentano di rubare auto parcheggiate, sorpresi della Polizia: scatta l'inseguimento sulla Statale, presi in due

Due persone sono state arrestate dalla Polizia a Barletta dopo un rocambolesco inseguimento avvenuto per le vie della città: in manette sono finiti Nicola Sgaramella, 32 anni e Felice Lotti, 38enne, entrambi pregiudicati originari di Andria. I due sono stati sorpresi mentre, con altri due complici non ancora identificati, cercavano di rubare le auto parcheggiate su via Trani. Giunti sul posto, gli agenti hanno subito notato una Volvo V40 che 'spingeva' una Skoda Octavia. Alla vista della Polizia, i due hanno azionato la Volvo facendola scontrare frontalmente con la volante per ben due volte, la seconda durante l'inseguimento per le strade di Barletta.

Fuga terminata tra le campagne vicine alla Statale 16 bis

La fuga è continuata sulla Statale 16 bis: all'altezza del ponte in località 'Boccadoro', i malviventi hanno lasciato la vettura tentando una fuga a piedi: due sono stati acciuffati dalla polizia. Dagli accertamenti effettuati è emerso che sulla Volvo erano state applicate targhe risultate rubate a Corato. All'interno dell'auto vi erano custoditi numerosi attrezzi atti allo scasso, ganci e corde da traino, centraline codificate per autovetture di varie marche e tubolari artigianali adatti a spaccare i sistemi Block Shaft. I due dovranno rispondere di tentato furto aggravato, ricettazione, detenzione di arnesi atti allo scasso, danneggiamento aggravato di un’autovettura in servizio di polizia e resistenza a Pubblico Ufficiale. Attivate le ricerche degli altri due componenti del gruppo.