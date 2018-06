Non si ferma all'alt dei Carabinieri con l'auto rubata, parte l'inseguimento: 27enne in manette a Putignano

Alla vista della pattuglia dei Carabinieri non si ferma e, invece, prende una strada contromano. E' iniziata così nella scorsa notte a Putignano la rocambolesca fuga di un 27enne del posto, già noto alle Forze dell'Ordine, che guidava una Suzuki Gran Vitara nonostante la sua patente fosse sospesa.

Dettaglio che i militari conoscevano; perciò partivano al suo inseguimento. Il giovane non accennava a fermarsi, anzi "aumentava di più l’andatura - si legge nella nota dei Carabinieri - mettendo in atto una condotta di guida altamente pericolosa, incurante di qualsivoglia segnaletica stradale ed addirittura impegnando gli incroci a folle velocità, tanto da perdere il controllo del veicolo ed andare a collidere un veicolo in sosta". Ha poi tentato di scappare a piedi, ma è stato subito fermato dai militari e arrestato.

Si è così scoperto che il veicolo era stato rubato poco prima da un'abitazione, con i proprietari ignari del furto. E' stato anche appurato il coinvolgimento del 27enne nel furto di una seconda autovettura che era parcheggiata nello stesso garage: una Smart, poi nascosta in una strada buia chiusa al traffico vicino all'abitazione del proprietario.

L'uomo è al momento in carcere e dovrà rispondere non solo del furto dei due veicoli - restituiti ai proprietari - ma anche della condotta pericolosa messa in atto al momento della fuga.