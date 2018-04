Beccato a rubare un'auto: 28enne arrestato dalla polizia locale a Japigia

Un uomo di 28 anni è stato arrestato in flagranza dagli agenti della Polizia locale per il furto di un'auto. I vigili hanno sorpreso il ladro mentre si impossessava del veicolo parcheggiato e regolarmente chiuso all'incrocio tra via Caldarola e via Prezzolini.

Il 28enne è stato arrestato per il reato di furto aggravato e denunciato anche perché trovato in possesso ingiustificato di arnesi per lo scasso.