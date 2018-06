Sorpresi a rubare un'auto, scatta l'inseguimento: catturati tra i bagnanti in spiaggia, arrestati tre baresi in Salento

In manette sono finiti un uomo originario di Castellana Grotte e due valenzanesi, colti in flagrante mentre cercavano di portare via un Land Rover. Inutile il tentativo di mimetizzarsi tra la gente in spiaggia