Rubano bagagli dall'auto di turisti russi: ladri in azione a Monopoli, valigie recuperate dalla polizia

Avevano parcheggiato la propria auto sul litorale a nord di Monopoli, ma sono finiti nel mirino dei ladri, che hanno portato via i loro bagagli. Brutta avventura nei giorni scorsi per alcuni turisti russi in visita nella cittadina costiera barese. Per fortuna, però, grazie all'intervento della polizia, che ha recuperato le valigie, le vittime hanno potuto riavere documenti ed effetti personali.

Il fenomeno dei furti ai danni di turisti, più frequente soprattutto nei mesi estivi, quest'anno è stato contrastato dalla polizia con specifici controlli che hanno permesso anche di individuare e bloccare 'squadre' provenienti proprio dalla città di Bari.